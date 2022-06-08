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У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

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У штаті Каліфорнія відбувається завантаження гаубиць M777 у літаки Повітряних Сил США для відправки Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ 01

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "M777 буксирована 155-мм гаубиця Корпусу морської піхоти США завантажується на C-17 Globemaster III Повітряних Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія як частина безпекової допомоги США Україні", - йдеться у дописі.

Також дивіться: "Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - ОП. ФОТО

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Бенина Мама
    КаZZапам дохлым такой темп стрельбы уже тоже нравится.
  • Dan Mipro
    А ще Хімарси пливуть. USA Forever.
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