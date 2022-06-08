У Каліфорнії вантажать гаубиці M777 для відправки Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
19 63035
У штаті Каліфорнія відбувається завантаження гаубиць M777 у літаки Повітряних Сил США для відправки Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "M777 буксирована 155-мм гаубиця Корпусу морської піхоти США завантажується на C-17 Globemaster III Повітряних Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія як частина безпекової допомоги США Україні", - йдеться у дописі.