Протягом 8 червня внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, 11 - поранено, - Донецька ОВА. ІНФОГРАФІКА
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За середу 8 червня внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло чотири особи, ще 11 – поранено,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 8 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу – трьох у Кураховому та одного в Авдіївці. Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині", - написав Кириленко.
Крім цього, "вдалося уточнити інформацію про чотирьох загиблих у Маріуполі, серед яких дві дитини".
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.