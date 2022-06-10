За останній місяць ціни на оренду житла у Києві не змінились, - Bird. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 червня медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 8 тис. грн. Місяць тому, 10 травня, цей показник був аналогічним. При цьому на кінець лютого ціна становила 13 тис. грн на місяць.