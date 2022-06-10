За останній місяць ціни на оренду житла у Києві не змінились, - Bird. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 10 червня медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 8 тис. грн. Місяць тому, 10 травня, цей показник був аналогічним. При цьому на кінець лютого ціна становила 13 тис. грн на місяць.
Про це йдеться у статистиці додатку Bird, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Водночас кількість шукачів квартир відновилась до 80% в порівнянні з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це один із найвищих показників за понад 100 днів війни. Наприклад, за даними Bird, місяць тому кількість шукачів становила 50% довоєнного рівня.