Окупанти відсторонили маріупольців від розбору зруйнованих будинків, побачивши кількість тіл під ними, - міськрада. ФОТОрепортаж

Майже під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі знаходиться до 100 вбитих, при цьому в місті знищили 1300 багатоповерхівок.

Таку статистику наводить у телеграмі Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Вказується, що знесення будинків проводять без розбору завалів і тіла загиблих вивозять разом із сміттям на полігони твердих побутових відходів, зокрема на Лівобережний полігон ТПВ та полігон в Приморському районі.

"Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців, але, як побачили реальну кількість тіл, які знаходять, вони відразу відсторонили місцеве населення. Завали стали розбирати МНС так званої днр. Зараз вони навіть не намагаються діставати тіла. Просто зносять будинки та вивозять завали разом із убитими маріупольцями. Тому що реальна кількість тіл під завалами зруйнованих будинків – лякає. Майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих, а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків. Тому реальні цифри вбитих у місті, нажаль, можуть виявитися набагато вищими ніж ми повідомляли", - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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