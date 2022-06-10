Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронцями на хабарі затримано начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Установлено, що майор ЗС України одержав хабар в розмірі 1400 доларів та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме – за непризов під час загальної мобілізації.

10 червня хабарника в погонах затримано після одержання коштів на місці злочину.

Також дивіться: У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет. ФОТОрепортаж

Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).