Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО
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Правоохоронцями на хабарі затримано начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.
Установлено, що майор ЗС України одержав хабар в розмірі 1400 доларів та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме – за непризов під час загальної мобілізації.
10 червня хабарника в погонах затримано після одержання коштів на місці злочину.
Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).