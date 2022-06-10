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Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО

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Правоохоронцями на хабарі затримано начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура 01

Установлено, що майор ЗС України одержав хабар в розмірі 1400 доларів та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме – за непризов під час загальної мобілізації.

10 червня хабарника в погонах затримано після одержання коштів на місці злочину.

Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура 02

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Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура 03

Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    А майора воєнкомату в якому відкупався від призову Зеленський підвищили ?
  • Stanislav Bryzhyk
    В Києві кілометрова черга добровольців, яким кажуть - ми вам позвонимо, зараз ви не треба! Тож скажу коротко: Коля, йди на ***!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Яка дивина,та така хрєнь відбувається по всій Україні...
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