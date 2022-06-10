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У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи. ФОТО

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У Гомельській області Білорусі школярів вчили рити окопи та стріляти з лопат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи 01

Школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом "навчально-виїзних зустрічей" учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи.

На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".

У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи 02

Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярі із Симаничів рили окопи в лісі.

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У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи 03

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Топ коментарі

  • Nlk Kovalda 81c5db5b
    Не знаю, як білорусам, а от нашим в тих місцях варто б навчитися окопи копати ( а не тільки бурштин)!
  • Yuri Gromov
    Анало-говнєт.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Буде в нагоді,яка різниця бульбу рити,чи шанці???)))
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