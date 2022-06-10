У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи. ФОТО

У Гомельській області Білорусі школярів вчили рити окопи та стріляти з лопат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом "навчально-виїзних зустрічей" учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи.

На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".

Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярі із Симаничів рили окопи в лісі.

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