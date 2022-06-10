У прикордонних з Україною районах Білорусі школярів вчать рити окопи. ФОТО
5 93036
У Гомельській області Білорусі школярів вчили рити окопи та стріляти з лопат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом "навчально-виїзних зустрічей" учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи.
На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".
Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярі із Симаничів рили окопи в лісі.