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Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, нищать інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему – вигоріло багато будинків. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 01

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 02

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Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 03

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 04

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 05

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Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 06

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 07

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 08

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 09

Також дивіться: Війська РФ обстріляли цех виробництва аміаку на сєверодонецькому "Азоті", у напрямку Катеринівки ворог зазнав втрат і відступив, - Гайдай. ФОТО

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєверодонецьк, - Гайдай 10

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так трапляється коли народ під час війни обирає собі у президенти не державного діяча патріота (було 39 кандидатів), а маріонетку олігарха з цирку та партії ворога і какаяразница у ВР.
  • Amber
    Ці кляті рашисти в своїх звірствах , перещеголяли фашистів 😠
  • Alex L cbc8e6bb
    Мабуть сперше треба віддати коломойського, а то так і будемо по одній гаубіці на день отримувати...
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