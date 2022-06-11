Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину зі своєї території.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач.

"Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також Живицький інформує, що ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили із міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілював Сумщину з мінометів та важкої артилерії, одна людина загинула, - Живицький











