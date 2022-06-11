За добу війська РФ завдали 16 ударів по Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, поліцейські зафіксували 30 пошкоджень цивільних об’єктів, також руйнувань зазнала інфраструктура. Є поранені та загиблі серед мирного населення.
"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах: м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутівка", - йдеться у повідомленні.
Ворог обстрілював мирне населення із танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо".
За даними правоохоронців, руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі.
Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.