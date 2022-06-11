За добу війська РФ завдали 16 ударів по Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ завдали по Донеччині 16 ударів. Злочини задокументовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейські зафіксували 30 пошкоджень цивільних об’єктів, також руйнувань зазнала інфраструктура. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах: м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутівка", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював мирне населення із танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо".

За даними правоохоронців, руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі.

























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Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.