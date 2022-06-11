Рашисти вкотре обстріляли житлові будинки на Запоріжжі, травмовано цивільного, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти знову обстріляли домівки місцевих мешканців Оріхова, а також селищ Мала Токмачка, Преображенка та Новоданилівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Внаслідок цього в будинках залишились вибитими вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Також зруйновано прибудинкову територію з розташованими на ній господарчими будівлями.

"В деяких домівках повністю знесено покрівлю через прямі влучення ракетних снарядів. Окрім того громадяни повідомили, що господарі будинків залишилися не лише без даху над головою, але й без документів на нерухомість. Адже все, що там знаходилося – вигоріло вщент.



Наразі правоохоронним органам відома інформація щодо однієї травмованої людини внаслідок обстрілів. Чоловік отримав осколкове поранення ще декілька тижнів тому, однак через постійні бої на пологівському напрямку, не мав можливості своєчасно звернутися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Всього минулої доби надійшло сім повідомлень щодо здійснення військовослужбовцями РФ збройних злочинів проти мирного населення.

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