Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами п'ятого президента, аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів. Водночас їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень.

В комплекс інтегровано безпілотник, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються просто в передовий пункт управління угрупуванням військ

"Сьогодні завдячуючи вам, кожному, хто перерахував свої гроші на "Справу Громад", додатково на кожну вашу гривню гривню додає Фонд Порошенка – в такий ефективний спосіб буде забезпечуватись контрнаступ наших військ на сході і на півдні", - зазначив лідер "ЄС".

Ініціатор проєкту, ветеран війни проти Росії, волонтер Гліб Бабіч розповідає, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем.

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"Колись ми оснащували бригади на лінії зіткнення, а зараз розроблені мобільні комплекси. Це те, у що має розвинутися наша допомога армії. Ми починали з шоломів, з бронежилетів, з білизни, з форми. І на сьогоднішній день вже йдуть технологічні речі, які значно підвищують ефективність нашої артилерії, реактивної артилерії, підвищують ефективність дій при контрнаступальних операціях і в обороні. Все це завдячуючи дуже потужній команді "Справи Громад". Ми пишаємось і сподіваємось, що дуже швидко вони опиняться зараз на фронті. Це перша машина, але вже у виробництві ще декілька", – пояснює Порошенко.

В комплексі дуже потужне програмне забезпечення завдяки ТОВ "Укрспецсистемс". А інженери SECUR GROUP допомогли вбудувати це все в метал. У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії.

"У цей комплекс із власного досвіду військового вкладено все, щоб людям, які будуть працювати, було надійно, зручно. І щоб миттєво був результат у знищенні ворога. Ми для цього все зробили, і через певну кількість днів ми це випробуємо вже на фронті, а після цього запустимо решту комплексів. Думаю, що це дуже допоможе Збройним Силам. Дякую всім, Фонду Порошенка, рідній "Справі Громад" – тисячам людей, які нам допомагали це реалізувати", – додав волонтер Бабіч.

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