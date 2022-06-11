Протягом 11 червня окупанти вбили 2 мирних мешканців, ще 10 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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У результаті ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 2 особи, ще 10 – поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 11 червня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Нетайловому та Старому Каравані. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.