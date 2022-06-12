Рашисти вдарили "Ураганами" по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти вбили та поранили мирних жителів Донецької області. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів - ворог поцілив по житлових будинках та системі життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

"Російські війська вдарили по населених пунктах – Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами. У Новоукраїнці росіяни атакували з "ураганів" 7 приватних осель. Два будинки та магазин – у Богоявленці.

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