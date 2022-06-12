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День народження доньки загиблого в боях проти окупантів українського захисника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ

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Донька українського захисника Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька.

Фото опублікувала його дружина Олена, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні і ви сідаєте снідати разом... мій біль не передати словами... серце розривається... як боляче і прикро", - йдеться в повідомленні.

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День народження доньки загиблого в боях проти окупантів українського захисника Владислава Солдата 01

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Бережи тебе Господь, крихітко
  • Люда Ярик
    Просто плачу! Щастя тобі, дівчинко, і гарної долі! Божого благословення і Божої ласки!
  • SuperVsirf .
    як гірко
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