День народження доньки загиблого в боях проти окупантів українського захисника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ

Донька українського захисника Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька.

Фото опублікувала його дружина Олена, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні і ви сідаєте снідати разом... мій біль не передати словами... серце розривається... як боляче і прикро", - йдеться в повідомленні.

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