"За спирт я родину украинскую продам": На Київщині затримали прихильника "русского мира". ФОТО
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Уродженця Горлівки затримали прикордонники на Київщині. В його телефоні знайшли переписку, в якій він спілкувався із однодумцем із "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу ДПСУ.
"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої днр, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться СБУ.