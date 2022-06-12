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"За спирт я родину украинскую продам": На Київщині затримали прихильника "русского мира". ФОТО

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Уродженця Горлівки затримали прикордонники на Київщині. В його телефоні знайшли переписку, в якій він спілкувався із однодумцем із "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу ДПСУ.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої днр, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться СБУ.

Дивіться: Рашисти зруйнували приміщення ДПСУ на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

За спирт я родину украинскую продам: На Київщині затримали прихильника русского мира 01
За спирт я родину украинскую продам: На Київщині затримали прихильника русского мира 02

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Коля-Котлета (Тищенко) защищает Родину вместе с женой в теробороне Праги. Как его 50-летнего выпустили за границу?

  • afuster25
    А що зробить з тим виродком, який кацапам пiвдень України здав?
  • Envoy
    Заспиртуйте . Внукам будем показывать .
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