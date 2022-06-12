19 українців відправили на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії. ФОТО

Міністерство охорони здоров’я та Єврокомісія евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зокрема, повідомляється, що серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом. І на сьогодні перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. Супроводжує її син.

"Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - сказано в повідомленні.

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Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії.





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