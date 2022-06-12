Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині. ФОТО

Російські військові зранку 12 червня обстріляли Богодухівський район Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, близько 4:00 12 червня 2022 року російські окупанти обстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь.

Близько 9:00 російські військові відкрили вогонь по с. Зрубанка Богодухівського району, що призвело до пошкодження житлових будинків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок пожеж, спричинених обстрілами, за добу на Харківщині вигоріло понад 17,5 га екосистем, постраждали житлові будинки і господарські будівлі, - ДСНС. ФОТОрепортаж





Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).