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Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині. ФОТО

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Російські військові зранку 12 червня обстріляли Богодухівський район Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

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За даними слідства, близько 4:00 12 червня 2022 року російські окупанти обстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь.

Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині 02

Близько 9:00 російські військові відкрили вогонь по с. Зрубанка Богодухівського району, що призвело до пошкодження житлових будинків.

Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині 03

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Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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