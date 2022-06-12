Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині. ФОТО
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Російські військові зранку 12 червня обстріляли Богодухівський район Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, близько 4:00 12 червня 2022 року російські окупанти обстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь.
Близько 9:00 російські військові відкрили вогонь по с. Зрубанка Богодухівського району, що призвело до пошкодження житлових будинків.
Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).