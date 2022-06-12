Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж

Колишній британський солдат Джордан Гетлі у березні вступив до лав Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук-сторінку батька військового Діна Гетлі.

"Я не думав, що я коли-небудь використовуватиму соціальні мережі таким чином, але Саллі, Адам і я хотіли б поділитися деякими сімейними новинами з усіма нашими друзями, але є занадто багато людей, з якими можна зв’язатися. Вчора (10.06.22) ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана", - повідомив Гетлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог перегруповує війська на Лиманському напрямку, продовжує штурмові дії на Сєверодонецькому, - Генштаб ЗСУ

За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.

"Джордан та його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", - резюмував чоловік.





Також читайте: Обмін британських військовополонених під питанням, Росія "не хоче дотримуватися правил", - член парламенту Великої Британії









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк загинув у бою під Сєверодонецьком. ФОТО







Також дивіться: Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО