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Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж

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Колишній британський солдат Джордан Гетлі у березні вступив до лав Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук-сторінку батька військового Діна Гетлі.

"Я не думав, що я коли-небудь використовуватиму соціальні мережі таким чином, але Саллі, Адам і я хотіли б поділитися деякими сімейними новинами з усіма нашими друзями, але є занадто багато людей, з якими можна зв’язатися. Вчора (10.06.22) ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана", - повідомив Гетлі.

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За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.

"Джордан та його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", - резюмував чоловік.

Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 01
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 02

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Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 03
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 04
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 05
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 06

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Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 07
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 08
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 09

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Топ коментарі

  • drowsy_cat
    Після перемоги Україна має створити окремий пантеон полеглих за її свободу іноземців. На знак вдячності.
  • jura bucaphalus
    R.I.P.
    Слава Україні! Героям Слава!
  • Ан Мур
    всіх захисників України ПАМ'ЯТАТИМЕМО!'
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