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У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами. ФОТО

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В окупованому Росією Криму на трасі "Таврида" біля в'їзду в місто Керч помітили колона з вантажних автомобілів з українськими номерними знаками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.

Колона складалася з чотирьох автомобілів, до кожного з яких було приєднано причіп. Кузови автомобілів та причепів були закриті тентами. Номерні знаки серії ВТ відповідають Херсонщині.

Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами. Трасою Джанкой-Сімферополь в обидві сторони рухалися каравани пристосованих під перевезення зернових культур вантажівок, по 5-10 машин у колоні. Деякі вантажівки стояли на узбіччі через поломки техніки або біля придорожніх кафе.

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У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами 01
У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами 02

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Сегодня в Параше "день Параши". Пожелаем им, чтобы он стал последним.
  • Белла Богун
    Расєя реалізує свою національну ідею - мародерство
  • Разсмеши смешного
    Вангую, що скоро в Криму нашими підпільниками будуть виявлені і задокументовані фури з українською олією, кавунами, помідорами. Одним словом, в ГПУ роботи буде по вуха, До речі, хто там про Чонгар - ПОКИ НЕ НА ЧАСІ!
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