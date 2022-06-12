У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами. ФОТО

В окупованому Росією Криму на трасі "Таврида" біля в'їзду в місто Керч помітили колона з вантажних автомобілів з українськими номерними знаками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.



Колона складалася з чотирьох автомобілів, до кожного з яких було приєднано причіп. Кузови автомобілів та причепів були закриті тентами. Номерні знаки серії ВТ відповідають Херсонщині.

Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами. Трасою Джанкой-Сімферополь в обидві сторони рухалися каравани пристосованих під перевезення зернових культур вантажівок, по 5-10 машин у колоні. Деякі вантажівки стояли на узбіччі через поломки техніки або біля придорожніх кафе.

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