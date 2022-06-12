В очереті річки Тетерів на Київщині виявлено російську авіаційну тактичну ракету, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів, що на Київщині, виявили фрагмент російської тактичної керованої авіаційної ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Рухаючись на катері, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва РФ.

Наразі на місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликано співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також про виявлення доказу збройного вторгнення росії в Україну, повідомлено відповідні правоохоронні органи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили російську ракету над Київщиною, - ОВА