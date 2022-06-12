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В очереті річки Тетерів на Київщині виявлено російську авіаційну тактичну ракету, - ДПСУ. ФОТО

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Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів, що на Київщині, виявили фрагмент російської тактичної керованої авіаційної ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В очереті річки Тетерів на Київщині виявлено російську авіаційну тактичну ракету, - ДПСУ 01

Рухаючись на катері, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва РФ.

Наразі на місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликано співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також про виявлення доказу збройного вторгнення росії в Україну, повідомлено відповідні правоохоронні органи.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    спасибо тебе, ракета!!! шо не долетела !!!
  • Dust
    дембільнулась в очерет
  • Alexx Lexton
    річ у тім, що асфальтоукладчики для цього непридатні.
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