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Литва закупила для передачі Україні шість розвідувальних безпілотників вартістю 990 тис. євро. ФОТО

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Влада Литви закупила для України шість сучасних безпілотники EOS C VTOL, Збройні сили України незабаром отримають чотири з них.

Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Литва закупила для передачі Україні шість розвідувальних безпілотників вартістю 990 тис. євро 01

"Ми щойно купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тисяч євро. Загальна вартість - 990 тисяч євро (вартість шести безпілотників - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За його словами, чотири безпілотники передадуть ЗСУ найближчим часом, а ще два - за два місяці.

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Безпілотники EOS C VTOL злітають та приземляються як коптер, у небі поводиться як літак. Максимальна дальність польоту – 120 км, максимальна швидкість – 107 км/год, оснащені тихим двигуном та протистоять сильному вітру.

Топ коментарі

  • Claudia Smith
    а зеслуги і коломойша нічого не закупили. крім ботів на подоляківській фабриці і продажних журналістів типу мосейчук.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Дякуємо, литовські брати!!!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Респект та щира подяка лієтувцям,лісовим братам!!!))
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