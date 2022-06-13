Внаслідок нічного обстрілу Бахмута пошкоджено 3 житлові будинки та 3 інфраструктурні об’єкти, є постраждалі, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Три житлові будинки та три інфраструктурні об’єкти пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Бахмута.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від влучання зайнялися пожежі, але рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Серед пошкоджених закладів – один медичний. Також ушкоджень зазнала карета швидкої. Інформацію щодо постраждалих серед цивільних уточнюємо. За попередніми даними, постраждало троє людей", - зауважив він.

"Росіяни називають війну "військовою операцією", але насправді це операція проти цивільних. Раз у раз вони б’ють туди, де ніколи не було військових. Це поведінка терориста, і ставлення до ворога має бути відповідним", - додає Кириленко.















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