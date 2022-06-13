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Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Росіяни обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками, артилерією, є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, переважна більшість яких - житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Російські війська обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.

"Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічного обстрілу Бахмута пошкоджено 3 житлові будинки та 3 інфраструктурні об’єкти, є постраждалі, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 01
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 02
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 03
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 04
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 05
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 06
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 07
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 08
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 09
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 10
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 11

Загалом окупанти пошкодили 31 житловий будинок, адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач тощо. Внаслідок обстрілів без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

Також повідомляється, що поліція регіону та СБУ за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено..., не жалко ракет ради нескольких жилых домов..., что это? запредельная ненависть, изуверский геноцид, путинизм головного мозга или все вместе...
  • Злий Грицько
    Все те, що ви назвали можна сказати одним словом. Це простий кацапізм. Він в них був, є, і буде завжди поки кацапи не будуть знищені.
  • Алексей Филоненко b3e3b015
    Шольца в ту яму посадити і нехай звідти з Макроном разом путлеру дзвонять
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