Від російських обстрілів постраждали три заклади освіти у Чорткові на Тернопільщині, - міськрада. ФОТОрепортаж
На цьому наголошують у Чортківській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що 11 червня по місту вдарили чотири ракети "Калібр".
"На щастя, минулося без жертв. Проте постраждало чимало багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів інфраструктури.
Серед них і заклади освіти Чорткова, котрі розташовані в районі вибухів. Зокрема, це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Отож, у закладах освіти вибухова хвиля пошкодила:
- 24 віконні конструкції;
- 12 склопакетів;
- 5 дверних конструкцій;
- покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;
- перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;
- підвіконня", - йдеться у повідомленні.
За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, всі пошкодження будуть усунені в найкоротші терміни.