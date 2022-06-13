Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков. ФОТОрепортаж

Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку за фактом обстрілу житлового будинку в Чернігові.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, прокурори Чернігівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил РФ за фактом порушення ним законів та звичаїв війни.

"Слідчі та прокурори зібрали достатньо доказів того, що 26 лютого оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, розвернув башту танку Т-72Б в бік житлового будинку на околиці Чернігова та обстріляв його осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм", - зауважила Венедіктова.

Генпрокурорка акцентує увагу, що багатоповерхівка не була військовою ціллю і не використовувалася для військових потреб.

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"Обвинувачений у справі Михайло Куліков був затриманий завдяки злагодженим діям Збройних Сил України та наразі утримується в слідчому ізоляторі", - резюмує вона.









