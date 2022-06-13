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"Російський McDonald's" вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин. ФОТО

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Логотип російської мережі "Вкусно и точка", якою замінили McDonald's після його виходу з ринку РФ, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка виготовляє корм для тварин.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість Макдональдса, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Так, це не жарт", - йдеться в повідомленні.

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Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 01
Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 02
Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 03
Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 04

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Топ коментарі

  • Лысый коротышка
    Чого це вкрали? Думаю це франшиза
  • Aks World
    В принципе все сходится
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Господи, чи є межа убогості у цих примітивних істот
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