"Російський McDonald's" вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин. ФОТО

Логотип російської мережі "Вкусно и точка", якою замінили McDonald's після його виходу з ринку РФ, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка виготовляє корм для тварин.