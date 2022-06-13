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Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський у восьму річницю звільнення Маріуполя наголосив, що місто знову звільнять від російських окупантів.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!" - наголосив глава держави.

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Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 01
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 02
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 03
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 04
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 05
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 06
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 07
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 08
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 09
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 10

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А ты, милок, не хочешь поведать народу Украины про причины такой быстрой оккупации Мариуполя и всего юга Запорожской и Херсонской областей? Народ все-таки хочет знать правду о своих предателях.
  • Чайка Київ
    Свіженькі видання.
  • 18c49ed2
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