Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
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Масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на колишніх позиціях армії РФ поряд із селом Мироцьке, Бучанського району Київської області.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна.
Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих", - зазначив поліцейський.