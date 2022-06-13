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Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

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Масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на колишніх позиціях армії РФ поряд із селом Мироцьке, Бучанського району Київської області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 01

"7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна.

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 02

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Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 03

Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих", - зазначив поліцейський.

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 04

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