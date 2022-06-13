Командиру авіаційного полку РФ, який віддав наказ бомбардувати нафтобази Рівненщини, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури командиру 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підполковник російської армії у березні 2022 року віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області. Йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань. На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини.

"Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами і продуктами їх згоряння, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Наразі встановлено, що екології завдано шкоди на понад 11 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що підозрюваного оголосять у розшук для його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Рівненській області.