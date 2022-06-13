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Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція. ФОТО

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У Києві правоохоронці викрили псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу, безоплатно отриману від іноземців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що продовольчі товари іноземці безоплатно передавали цивільному населенню України, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ. Представляючись волонтером, чоловік безкоштовно отримував гуманітарну допомогу, зокрема це - продукти харчування, ліки, засоби гігієни, а в подальшому продавав їх за гроші.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели три оперативні закупки та затримали зловмисника "на гарячому" під час чергового продажу товару.

Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 02
Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 03

За місцем мешкання і роботи чоловіка, а також в орендованому гаражному приміщенні працівники поліції провели невідкладні обшуки, де виявили цілий склад гуманітарної допомоги та гроші у сумі понад 500 тис. гривень.

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Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 04

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна гнида...
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Не перестаю удивляться... Хотя чему удивляться, чучело в кармашке увидело лишную гривну и все ******, мозг отказал!!! Что там происходит на востоке, кто там погибает, кто там недоедает, разве его ****?? Главное что у него в кармашке шелестит, а остальные нахер!!!
  • Kiev_Kiev_777
    мразь
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