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Резніков, Залужний і Брінк обговорили підготовку до "наступного Рамштайну". ФОТО

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Міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч із послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері. 

Він зазначив: "Разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відбулася продуктивна зустріч з послом США в Україні. Ми обговорили підготовку до наступного засідання групи "Ramstein" і способи підтримки темпів постачання необхідної зброї до України. Впевнений у подальшій плідній співпраці США та України".

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Резніков, Залужний і Брінк обговорили підготовку до наступного Рамштайну 01

Топ коментарі

  • saper
    Залужному респект
  • Бенина Мама
    Если Залужный участвует, то толк будет.
  • botoks
    главное чтобы "рамштайны" не превратились в обыденную говорильню
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