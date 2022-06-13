Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО

Російський безпілотник скинув боєприпас на жителів Сумщини. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, 2 поранено.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже о 14 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув...", - написав чиновник у фейсбуці.

Крім того, Сумщину двічі обстріляли з мінометів з території РФ.





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"Після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада.

Близько 17 години Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів", - повідомив Живицький.

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