Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО
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Російський безпілотник скинув боєприпас на жителів Сумщини. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, 2 поранено.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже о 14 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув...", - написав чиновник у фейсбуці.
Крім того, Сумщину двічі обстріляли з мінометів з території РФ.
"Після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада.
Близько 17 години Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів", - повідомив Живицький.