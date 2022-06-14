Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області. ФОТОрепортаж

Вчора, 13 червня, війська РФ вкотре обстріляли населений пункт Степногірськ Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Розбомблена квартира та зруйнований дитячий майданчик. Це наслідки чергового ворожого обстрілу смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області. В понеділок ворог зранку гатив по багатоповерхівці, де мешкають виключно цивільні люди. Будівля була обстріляна з усіх сторін. Саме в цей час стіпногірці набирали воду, яку їм привезли", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, своєчасно укриття в сховищах врятувало життя людей.

"Один снаряд потрапив на технічний поверх, іншій прямо у квартиру на восьмому поверху. Також артилерія окупанта зруйнувала дитячий майданчик навпроти будинку", - додали в ОВА.

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