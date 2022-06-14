Літакам російських олігархів вдається обходити санкції та здійснювати перельоти над Європою, - Welt. КАРТА

Літаки російських олігархів продовжують літати над Європою в обхід санкцій. Журналістам вдалося зафіксувати близько 30 таких рейсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як вдалося з'ясувати журналістам німецького видання Welt, до того як британська влада заарештувала літак мільярдера, голови інвестиційної компанії Millhouse Євгена Швідлера, який вважається другом мільярдера Романа Абрамовича, він вісім разів літав у межах Євросоюзу, зокрема у повітряному просторі Німеччини. Востаннє літак Швідлера літав до Лондона з Гамбурга 18 березня.

Літак ще одного російського олігарха Алішера Усманова 28 лютого (наступного дня після закриття повітряного простору) вилетів із Мюнхена. Водночас із Флоренції до Ташкента літав інший борт бізнесмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млрд євро - вартість заморожених ЄС активів російських олігархів, - ЗМІ

Літак, зареєстрований у Сан-Марино і керований швейцарською компанією, що належить російському бізнесменові Альберту Авдоляну, 2 березня літав із Ніцци до Стамбула.

Ще один літак із люксембурзькою реєстрацією, який належить олігарху Віктору Вексельбергу, також зміг залишити Європу у квітні. Літак вилетів із Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився у столиці Казахстану Нур-Султані.

Крім того, вертоліт мільярдера Олександра Занадворова безперешкодно літає Францією. З моменту запровадження санкцій зафіксовано щонайменше вісім польотів.

Такі польоти бізнес-джетів та вертольотів можливі через те, що вони зареєстровані за межами Росії та належать неросійським компаніям. Видання вказує, що відслідковувати літаки олігархів складно через непрозорі структури власності, підставні компанії та офшори.

Також читайте: Активи російського олігарха на суму 469 млн грн заарештовані в Україні, - Офіс ГПУ