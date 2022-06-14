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Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів "Орлан-10". ФОТО

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Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ Збройних сил України приземлив безпілотний літальний апарат російських окупантів "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ ЗСУ.

Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів Орлан-10 01

"Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей. 
Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!" - йдеться у повідомленні.

Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів Орлан-10 02

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Топ коментарі

  • Victor Frey
    ці безпілотники основна ланка корегування кацапської артилерії. Добре що їх навчились приземляти різними способами як з ПЗРК так і спецзасобами РЕБ. Без них кацапи сліпі , їх застарівша артилерія має виликий розкид, це не Цезар і не американські новітні високоточні
  • Чайка Київ
    Красунчики.
  • ватникобой
    ну не суки ли, рассаду помяли!
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