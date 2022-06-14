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У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

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У захопленому Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські загарбники вивезли всі книги під приводом "на зберігання".

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З вцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання". І україномовні. Англомовні. Російськомовні. Мабуть само по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта. Українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який зі слів джерел поїхав в Донецьк. До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго", - розповів він.

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У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко 01
У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко 02

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ну що?! В 30-ті вже палали багаття з книжок Історія повторюється!
    "СССР не победил нацизм! Он его "усыновил"!" Ну а зараз цей нацизм відродився і "розцвітає" Ще трохи і з"являться концтабори смерті з газовими камерами і трубами крематоріїв
  • govtva
    А зачем оркам книги,они только этикетки на пиве и водке читать умеют и то по слогам?
  • Вячеслав Зубарєв
    Вата. За пайку вантажить.
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