Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині. ФОТО

Опубліковані фотографії з місця падіння збитої російської ракети в Тернопільській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Зазаначається, що за зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації.





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Раніше повідомлялось, що 14 червня Росія завдала низку ракетних ударів. ППО України збили три ракети, рештки яких впали на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.