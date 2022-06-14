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Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині. ФОТО

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Опубліковані фотографії з місця падіння збитої російської ракети в Тернопільській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 01

Зазаначається, що за зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації.

Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 02
Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 03

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Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 04

Раніше повідомлялось, що 14 червня Росія завдала низку ракетних ударів. ППО України збили три ракети, рештки яких впали на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.

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