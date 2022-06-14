Новини Фото • Війна

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату. ФОТОрепортаж

34 405103
14 червня відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі виписували повістки до військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 01

Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 02
В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 03

Подібні рейди правоохоронці проводять щодня, люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 04
В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 05

"Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах", – зазначили в поліції.

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 06

Пізніше до рейду долучилися військові. Чоловікам призовного віку вони виписували повістки із запрошенням з’явитися у віськкомат.

Читайте: Пляжі та прибережні зони відпочинку заборонили відвідувати у Миколаєві, - Сєнкевич

В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату 07

Топ коментарі

  • neverlok lok
    на дорозі не пробували водіям Крузака або Каена вручити ?
  • Артем 42df2539
    А з яких пір в нас повістка до армії - форма покарання? Це взагалі абсурд, виписували б штраф чи трудові роботи
  • Dima30
    в принципі... якщо подумати там міни плавають є випадки підривів,про що попереджають і вони все одно ризикують життям? то нехай краще на фронті віддати життя за батьківщину ніж даремно на пляжі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини