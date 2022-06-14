В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату. ФОТОрепортаж

14 червня відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі виписували повістки до військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.





Подібні рейди правоохоронці проводять щодня, люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

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"Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах", – зазначили в поліції.

Пізніше до рейду долучилися військові. Чоловікам призовного віку вони виписували повістки із запрошенням з’явитися у віськкомат.

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