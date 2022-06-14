Протягом 14 червня у Донецькій області вбито 3 мирних жителів, 4 - поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко озвучив цифри вбитих і поранених мирних мешканців області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Керівник ОВА зазначив: "За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області.

Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі".

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