Протягом 14 червня у Донецькій області вбито 3 мирних жителів, 4 - поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
1 4566
Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко озвучив цифри вбитих і поранених мирних мешканців області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Керівник ОВА зазначив: "За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.
Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області.
Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі".