Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому партії "Наш край" Олександра Мазурчака, якого раніше гучно затримали за підозрою в шахрайстві і зловживанні впливом.

Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, голова партії у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії вимагали у підприємця 2,5 млн доларів США за включення до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради України.

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Прокуратура просила взяти під варту із альтернативою застави у 36 млн грн. Суд відмовив і призначив особисте зобов'язання. Мазурчака звільнили з-під варти в залі суду. Аналогічне рішення суд ухвалив і по його гіпотетичному спільнику.



















