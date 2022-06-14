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Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

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Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому партії "Наш край" Олександра Мазурчака, якого раніше гучно затримали за підозрою в шахрайстві і зловживанні впливом.

Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.

 За версією слідства, голова партії у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії вимагали у підприємця 2,5 млн доларів США за включення до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє партійців "Нашого краю" вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Прокуратура просила взяти під варту із альтернативою застави у 36 млн грн. Суд відмовив і призначив особисте зобов'язання. Мазурчака звільнили з-під варти в залі суду. Аналогічне рішення суд ухвалив і по його гіпотетичному спільнику.

Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 01
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 02
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 03
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 04
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 05
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 06
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 07
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 08
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 09
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому Нашого краю Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа 10

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Топ коментарі

  • Ireland
    Хочете в Європу ?
  • VOLVO XC 70
    интересно судье взяточнику вручили повестку на фронт????? может одной роты хватит чтобы рассnрелять ***** весь состав Евбанного пагорбного печерского судика @Qыдовського??? в Киеве??!! сколько можно терпеть ************** у мантиях судей **********???!!!
  • Светлана Науменко
    Какие честнейшие, благородные лица что у этого ублюдка, что у судьи.
    Война, люди гибнут, защищая Родину, а у украинских судей, как всегда было, ни чести, ни совести одно бабло на уме. Будут в оккупации - пойдут в услужение к врагу.
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