Апостолівська громада Дніпропетровщини обстріляна із "Ураганів", 4 загиблих. У Новомосковському районі - 2 "прильоти", - Резніченко. ФОТО
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Війська РФ обстріляли із "Ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив у фейсбуці глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади", - зауважив він.
За даними Резніченка, попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 - поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.
Крім того, Резніченко повідомляє, що у Новомосковському районі - два "прильоти".
"Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає", - резюмує він.