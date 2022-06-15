Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські окупанти за добу 13 разів обстрілювали територію Донецької області. Внаслідок цього є поранені та загиблі цивільні.