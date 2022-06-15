Евакуація з Луганщини відбувається вкрай важко. Вчора вивезли 75 людей, - Гайдай. ФОТО

Мешканці Луганської області масово почали евакуюватися. Вчора вивезли 75 людей.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуація проходить вкрай важко, бо обстріли не вщухають. Людей забирають адресно, часто потрапляючи під обстріли. Нині охочих виїхати з кожним днем стає все більше. Бо перебувати на Луганщині - це малий шанс пережити цю війну", - зауважив він.

За його словами, поліцейські, ДСНСники та волонтери змогли успішно евакуювати 75 людей, всі вони в безпеці та вже змогли зробити найщасливіше - зателефонували рідним, сказали, що живі.

"Заради цього ми не зупинимося! Допоки буде така можливість - будемо рятувати!" - резюмує Гайдай.

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