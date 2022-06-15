Нова марка буде з "тракторними військами", - "Укрпошта". ФОТО
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"Укрпошта" випустить нову марку під назвою "Доброго вечора, ми з України!". У голосуванні друге місце посів ескіз з Путіним, третє - з гуртом "Калуш".
Про це повідомили в "Укрпошті", інформує Цензор.НЕТ.
Участь у голосуванні взяли майже 834 тис. українців. Понад 340 тис. з них віддали голоси за ескіз з трактором, який тягне російську військову техніку.
"Ну що ж, наш народ вибрав роботу з тим образом, який знайомий кожному. Світло завжди переможе темряву, а чесна праця — злодійство. І для цього не обов'язково мати танки, бо "у своїй хаті своя й правда, і сила, і воля", - йдеться в повідомленні пресслужби "Укрпошти".
Нову поштову марку випустять через місяць.