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Від початку російського вторгнення Байден оголосив про 11 траншів військової допомоги Україні майже на $4,6 млрд. ІНФОГРАФІКА
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Президент США Джозеф Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оголосив про 11 траншів військової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Києві.
"Від початку путінської війни проти України президент США Джозеф Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки України, і кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", - зазначили у диппредставництві.