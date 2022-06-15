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Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї. ФОТО

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Остап із Шепетівки збирав гроші на бронежилет для захисника України, але коштів не вистачило - і тому він купив зарядний пристрій на сонячній батареї.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають, – розповіла мама юнака Наталя.

Грошей на купівлю бронежилета правда не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій. Його передали Шепетівським зенітникам. Вчинок хлопця розчулив військових.

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"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям, як Остап", - кажуть військові.

Сам Остап розказав, що дуже вірить в перемогу України і таким чином хотів допомогти та наблизити її.

Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 01
Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 02
Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 03
Десятирічний хлопчик заощадив 300 доларів та купив для ЗСУ зарядку на сонячній батареї 04

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цей хлопчик майбутнє української незламної нації...
  • Ivan Pidbujpata
    Благослови Господь того хлопця
  • Юрий Липницкий
    А що купив наш відосікотворець, разом із Лєнкою і шоблою 95 кварталу? Виставив у ефірі Г+Г дві пропиті відкомлені рожі із тупими ***********?
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