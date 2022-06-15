Задокументовано 42 обстріли на Луганщині, є поранені місцеві мешканці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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Російські війська в Луганській області за минулу добу завдавали авіаударів, здійснювали обстріли з артилерії, мінометів і систем залпового вогню по промислових об'єктах, житлових будинках, інфраструктурі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Нацполіція України.
Унаслідок обстрілів є поранені місцеві жителі, найбільших ушкоджень житлового сектора зазнали м. Гірське - 14 домоволодінь, влучили в містотвірні підприємства Сєвєродонецька і Лисичанська.
Поліцейські задокументували 42 обстріли.