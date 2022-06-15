Задокументовано 42 обстріли на Луганщині, є поранені місцеві мешканці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські війська в Луганській області за минулу добу завдавали авіаударів, здійснювали обстріли з артилерії, мінометів і систем залпового вогню по промислових об'єктах, житлових будинках, інфраструктурі.