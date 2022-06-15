Фонд Порошенка та волонтери відправляють черговий вантаж на фронт: бронежилети, шоломи, морозильні камери. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Загалом цього разу на фронт відправили 200 бронежилетів та 200 шоломів, 1000 комплектів нижньої білизни, 300 дощовиків, півсотні рпс, укомплектованих підсумками, наплічними під вистріли РПГ, 10 комплектів газових плит з балонами та дві морозильні камери.
Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.
За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, Старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії. Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.