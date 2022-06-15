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Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця. ФОТОрепортаж

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Укрзалізниця відкрила в Ірпен "Залізне містечко" - комплекс з 5 нових вагонів-купе для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 01

"Залізне містечко" - це 5 нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами. Також на території облаштовано дитячий і спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлено Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безкоштовне триразове харчування забезпечує партнер Укрзалізниці World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.

Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 02
Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 03
Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 04

Крім того, для мешканців містечка надані велосипеди та бібліотека українських видавництв.

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Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 05
Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця 06

"Залізне містечко" розраховане на проживання 25 родин.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Лучше чем ничего. Главное живые, те кто выжил
  • Right Right 2d264255
    А чому Зеля не поселить кілька сімей біженців в свій маєток в Італії?
  • Юрій Вінгорськи
    але є але.
    як депутатам та кабміну, то 20000грн на аренду житла
    а як громадянам, то купе в вагоні.
    в києві та області сотні тисяч квартир та будинків здаються,
    чому не зняти їх для нужденних?????????????
    чи трільйон баксів Юзікам на будівництво піде?
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