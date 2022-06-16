Росіяни завдали ракетних ударів по території Донеччини, двоє поранених, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

"Російські ракети знову уразили населені пункти Донеччини. Цього разу - Покровськ та селище Гришине.

Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма – там загинуло зо три десятки тварин.

Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 червня у Донецькій області вбитий 1 мирний житель і ще 10 зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА











Також дивіться: Рашисти за добу вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж







Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу залізничних колій у Покровську зруйновано вагон із гумдопомогою, - міський голова Требушкін